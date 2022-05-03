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    • Güncel
    • 03.05.2022 20:08
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    • 03.05.2022 20:15
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    Son dakika: 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

    Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

        2 MAYIS TABLOSU

        1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

        18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

        En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

        COVID-19 SON DURAK
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullandı.

            30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
                Pençe-Kilit operasyonu HDPKK’yı çileden çıkarttı
                Haberler Güncel Son dakika: 3 Mayıs 2022 koronavirüs vaka sayıları belli oldu!
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