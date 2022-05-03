Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi! Savcı ek mütalaa ile ceza istedi



Sanıkların söz konusu silahlı terör örgütlerinin amblemini taşıyan gruplarla hareket ettiği, güvenlik güçlerine, kamu ve özel şahıslara ait işyerlerine taşlı, sapanlı, sopalı saldırı eylemi gerçekleştiren eylemci grupların içerisinde aktif olarak yer aldıkları, terör örgütlerinin maksadı ve talimatları doğrultusunda sürekli, çeşitli ve yoğun olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları, bu sebeple 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

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