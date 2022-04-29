FETÖ, Türkiye'yi ele geçirecek ve sahibi ABD'ye teslim edecekti! İşte Gezi terörü gerçekleri





Her darbe öncesinde CHP ve sol eksenli güçler, akademisyenleri, öğrencileri, işçileri ve medyayı harekete geçirerek sivil iktidara meydan okuyor ama sonunda da kendi kaybediyor.



Çünkü her kaotik zeminin arkasından darbe geliyor ve en büyük dayağı de sol yiyor. O darbelerin arkasında da hep aynı adres var: ABD.

CHP ve sol sadece o darbe dinamiğini harekete geçiren bir aparat olmaktan öteye geçmiyor.

Kendi iradeleriyle sokağa çıktıklarını sanıyorlar ama yaptıkları eylemler sadece darbeyi biraz daha yakınlaştırıyor, o kadar. Bir kısmı zaten darbelerden medet umduğu için rahatsız da değil.



Ve ne yazık ki sol sürekli tekrar eden bu tabloya bakıp "Biz ne yaptık?" diye kendini sorgulamıyor da... Çok az sayıda sorgulayanlar ise ya "hain" ya da "liboş" ilan ediliyor.



Bu açıdan 12 Mart Muhtırası tipik bir örnektir. CHP ve sol, 9 Mart darbesini bekledikleri için 12 Mart'ı da kendi darbeleri sandılar. Başta DİSK olmak üzere sol büyük çoğunlukla destek verdi. Oysa "solun" umut bağladığı başta General Muhsin Batur olmak üzere askerler onları satmış, Amerikancılarla iş tutmuştu. İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını onlar idam etti. 28 CHP'li de oy verdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi CHP o generali cumhurbaşkanı adayı yaptı.



Aynı şeyleri sonraki bütün darbelerde ve darbe girişimlerinde de gördük. CHP hepsine açık destek verdi.

Kısaca, CHP ve solun öncülük ettiği bütün toplumsal hareketler eninde sonunda darbeyle sonuçlandı.



Bir teki, Gezi kalkışması hariç... O da klasik darbe dinamiğini harekete geçirmek için planlanmıştı ama sert bir kayaya çarptı; arkasında güçlü halk desteği olan Başkan Erdoğan'a... Yerinde başka biri olsaydı FETÖ'nün 3 yıl sonra 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmesine bile gerek kalmayacaktı. FETÖ, Türkiye'yi ele geçirecek ve sahibi ABD'ye teslim edecekti.



İşte Gezi bu sürecin ilk adımıydı ve hükümeti yıkmaya yönelikti. Bu yüzden de küresel güçlerden büyük destek aldı. ABD ve AB, babasının hayrına o meydana destek vermedi.