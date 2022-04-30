Adaylık yarışı aralarını bozdu! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık kavga!

2023 seçimleri öncesinde 6'lı masada kopuşlar başladığı gibi parti içi kavga ve çekişmeler de eksik olmuyor. Bu kavgaların en büyüğü şüphesiz CHP'de!



Baş aktörleri ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu. İkili aylardır gerek karşılıklı açıklamalarla gerek yandaşlarının beyanlarıyla birçok kez restleşti.



Dozu artan kavga dün en sert noktasına ulaştı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında otel odasında 1 saat 5 dakikalık bir kavga yaşandı.



Ayrıntıları Sabah yazarı Mahmut Övür kaleme aldı. Övür'ün yazısının ilgili kısmı şöyle:



Önce İmamoğlu herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı: "Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor."

Birileri farklı yorumlasa da sözün hedefindeki kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve ilk cevap da ondan geldi:





"Ya bana katılın ya da önümden çekilin."

Onun da kimi kastettiği çok açıktı: İmamoğlu ve parti içindeki Ekremciler... Parti içi derken de öyle sıradan partililer değil, bizzat yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi içindekidiyenler.