Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında bu hafta Putin'le görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası açıklama yaptı:

BÜYÜK ihtimalle bu hafta içinde Sayın Putin'le biz bir görüşme yapacağız.

ÖRNEĞİN Mariupol'deki tüm tahliyeleri nasıl hızlandırırız. Bu işi nasıl belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içinde olacağız.

BU arada özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun hububat ihracatında bizlerden belli destek istiyorlar. Bu konuları görüşeceğiz.

AMA birinci derecede özellikle tahliyelerin hızlandırılması konusunda her türlü adımı atıyoruz. Tabii liderlerin bir araya gelmesi lazım. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim.

ÖZELLİKLE de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki İstanbul veya Ankara olacaktır.

UKRAYNA-RUSYA krizi dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerle ilgili negatif bir durum söz konusu değil.

LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın da bulunduğu liderlerle telefonda bayramlaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Erdoğan'ı telefonla arayarak bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti. Cami avlusunda kendisine çiçek takdim eden bir grup çocukla da bayramlaştı.