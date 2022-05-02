Başkan Erdoğan, operasyonlardaki komandoların bayramını kutladı: Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum

Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı.

Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." diye konuştu.

Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kilit Operasyonu'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şemdinli ilçesindeki İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitabında "Sizler, hassas bir yerde, sınır boylarında, ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz." ifadesini kullandı.