Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Rabbime hamd olsun, sabrettik. Bugün 25 bin kişiyle Bayram namazını kıldık. Biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin beraberliğin bir simgesidir.

Bunu yaşamanın huzuru mutluluğu içerisindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin beraberliğine vesile olacaktır.

Bakın biz burada bayramı eda ettik. Ama şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi Şanlıurfa'da bir araya geldiler. Ve bütün tugay komutanlarıyla beraber oldular. Ben de kendileriyle görüşmeleri yaptım.

Her yerde bu birlik beraberlik güçlenerek devam ediyor. Şu anda İçişleri bakanımız yine alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle, bu birliği beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum.

UKRAYNA DİPLOMASİSİ

Cumartesi günü benim danışmanım büyükelçi İbrahim Kalın bey, Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat bey onlar Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar.