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    • Güncel
    • 02.05.2022 15:17
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    • 02.05.2022 15:17
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    Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Nazi Mahkemesi' benzetmesine sert tepki: Akıl tutulması

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk yargısı için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesine sert çıkıştı. Bozdağ, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk yargısı için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesini kınadığını belirtti" dedi.

    ’Nazi Mahkemesi’ benzetmesine tepki

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu belirtti.

    "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."
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    Haberler Güncel Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Nazi Mahkemesi' benzetmesine sert tepki: Akıl tutulması
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