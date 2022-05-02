CHP'nin KOAH hastası üzerinden kurduğu elektrik kesintisi yalanı da çürütüldü! Kahvehane sahibi 7 bin lira geliri var

Denizli'nin Çivril ilçesi Emirhisar Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal'ın yaklaşık 500 Türk liralık fatura borcundan dolayı evinin elektriğinin kesildiği ve solunum cihazı için elektrik ihtiyacını kahveden karşıladığı iddia edilmişti.
Ancak iddianın CHP'nin algı operasyonun bir parçası olduğu belirlendi. Mağdur gibi gösterilmeye çalışılan 3 çocuk babası Ünal Güldal'ın köyde bir kahvehane, ev, traktör, otomobil, 20 dönüm şeftali ve elma bahçesinin yanı sıra 3 bin lira emekli maaşı olduğu tespit edildi.
"BAŞKA NE YAPABİLİRİM" DEMİŞTİ
Elektrik faturası üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Denizli İl örgütü yaşlı bir adamı kullanarak, hükümeti hedef almak istedi. İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal'ı kamera karşısına geçirdi. Güldal'ın üzerinden algı yaratmaya çalışan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 4 yıldır ilaçlarla ayakta durabilen Güldal aldığı aylık 3 bin liralık emekli maaşı ile geçimini sağlıyor. Son dönemdeki elektrik zamları nedeniyle üç aydır faturasını ödeyemeyen Güldal'a son darbe elektrik şirketinden geldi. Evinin elektriği kesilen Güldal kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takabiliyor. Ödeyecek gücü yok." açıklamasında bulunmuştu.
Güldal ise, elektrik faturasını ödeyemediği için solunum cihazını kahveye taktığını söyleyerek evdeki boş buzdolabını gösterip "Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım. Başka ne yapabilirim ki…" demişti.
KAHVENİN SAHİBİYMİŞ
Güldal'ın yaptığı bu açıklamanın CHP'nin hükümeti karalama kampanyasında kullanılan bir yalandan ibaret olduğu yapılan araştırmayla gün yüzüne çıktı. Güldal'ın iddialarının aksine maddi durumunun iyi olduğu anlaşıldı. "500 Türk liralık elektrik faturasının ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini ve köy kahvesine gitmek zorunda olduğunu ileri süren" Güldal'ın köy kahvesinin sahibi olduğu ve kendi üzerinde kayıtlı olan kahvehaneyi küçük oğlu Ramazan Güldal'ın işlettiği, büyük oğlu Ömer Güldal'ın belediyeden emekli olduğu, kızının ise yurt dışında olduğu, dolayısıyla 500 liralık borcu ödeyemeyecek durumda olmadığı belirlendi.