Sosyal medya üzerinden 'E-Devlet hacklendi' iddiası ile bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı.
Emniyet'ten gelen açıklama şu şekilde;
- Güncel
- 01.05.2022 21:07
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- 01.05.2022 21:11
Son dakika: 'E-Devlet hacklendi' iddiası ile gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde gündeme getirilen 'E-Devlet hacklendi' iddiasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. EGM'den yapılan açıklamada söz konusu iddia üzerinden gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç isimli suça itilmiş çocuğun yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden 'E-Devlet hacklendi' iddiası ile bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı.