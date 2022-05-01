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    • 01.05.2022 21:11
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    Son dakika: 'E-Devlet hacklendi' iddiası ile gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde gündeme getirilen 'E-Devlet hacklendi' iddiasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. EGM'den yapılan açıklamada söz konusu iddia üzerinden gazetecileri dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç isimli suça itilmiş çocuğun yakalandığını duyurdu.

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    Haberler Güncel Son dakika: 'E-Devlet hacklendi' iddiası ile gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı
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