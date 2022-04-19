Son dakika: Provokatör İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

"VERİLERİN SIZDIRILMASINA YÖNELİK HERHANGİ BİR ZAAFİYET YOK"

Merkez Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır.

Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

BİR AÇIKLAMA DA E-DEVLET'TEN

Konuya ilişkin bir açıklama da e-devletten geldi. Açıklamada, veri sızıntısının olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır.

e-Devlet Kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir.

Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır.

Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."

BİLGİLERİN SAHTE OLDUĞU SÖYLENMESİNE RAĞMEN PAYLAŞTI

Öte yandan İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı bilgi ve kimlikleri daha önce çeşitli kurumlara ve kişilere gönderdiği kendisine bilgilerin gerçek olmadığının söylenmesine rağmen geçtiğimiz gece söz konusu paylaşımları yaptığı da öğrenildi.