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    • 19.04.2022 21:06
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    Son dakika: Provokatör İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen sözde gazeteci provokatör İbrahim Haskoloğlu tutuklandı. Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaştığını ve e-devlet verilerinin çaldındığını iddia ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü sahte kimlikler paylaşmıştı...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Haskoloğlu tutuklandı

    Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen sözde gazeteci etki ajanı İbrahim Haskoloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.


    BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ
    İçişleri Bakanlığı, Twitter adresinden üzerlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan provokatör Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.


        HASKOLOĞLU EVİNDEN ALINDI
        Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

        TUTUKLANDI
        İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Haskoloğlu 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        NELER YAŞANMIŞTI?
        Son dönemde sosyal medyadan paylaştığı bilgilerle takipçi toplayan İbrahim Haskoloğlu isimli sözde gazeteci geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden etki ajanlığına soyundu.

        BAŞKAN ERDOĞAN VE HAKAN FİDAN'IN 'SAHTE KİMLİKLERİNİ' PAYLAŞTI
        Kendisine bir hacker grubunun ulaştığını ve e-devlet verilerinin çaldındığını iddia eden İbrahim Haskoloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğunu öne sürdüğü kimlikler paylaştı.

            Haskoloğlu, hacker grubunu test etmek adına kişisel bilgilerini de istediğini iddia ederek "Bana ait gönderdikleri her veri doğruydu" dedi.

            'DEVLETTE GÜVENLİK AÇIĞI' ALGISINI İŞLEMEYE ÇALIŞTI
            'Devlette güvenlik açığı olduğu' algısını işlemek için seri tweetler atan ve görseller paylaşan Haskoloğlu'na Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

            Yapılan açıklamada Haskoloğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

            Yapılan açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

            "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
            Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

            Yapılan açıklama şu şekilde:
            "12.04.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve günce adreslerinde var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

            Emniyet Teşkilatımız Siber ve İstihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde; bu tür paylaşımların oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerimize ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığı görülmektedir.

            "VERİLERİN SIZDIRILMASINA YÖNELİK HERHANGİ BİR ZAAFİYET YOK"
            Merkez Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

            Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır.

            Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında Bakanlığımız, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

            BİR AÇIKLAMA DA E-DEVLET'TEN
            Konuya ilişkin bir açıklama da e-devletten geldi. Açıklamada, veri sızıntısının olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

            "12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır.

            e-Devlet Kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir.

            Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır.

            Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."

            BİLGİLERİN SAHTE OLDUĞU SÖYLENMESİNE RAĞMEN PAYLAŞTI
            Öte yandan İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı bilgi ve kimlikleri daha önce çeşitli kurumlara ve kişilere gönderdiği kendisine bilgilerin gerçek olmadığının söylenmesine rağmen geçtiğimiz gece söz konusu paylaşımları yaptığı da öğrenildi.

                KİMLİKLERDEKİ İMZALAR AYNI
                Kimliklerin sahte olduğunun bir kanıtı da kimlikler üzerindeki yer alan imzalar oldu.

                Sosyal medyaya düşen sahte kimliklerden İbrahim Haskoloğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraflarının yer aldığı kimliklerdeki imzaların aynı olduğu görüldü.

                HACKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL
                Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü iddiaların yalanlamasının yanı sıra hükümet karşıtı Oda TV'nin konuştuğu Siber Güvenlik Uzmanı dahi 'e-devletin hacklenmesinin mümkün olmadığını' söyledi.

                HDP'NİN SERVİS ETTİĞİ VERİLER Mİ?
                Sosyal medyada, Haskoloğlu'nun paylaştığı bilgilerin HDP'nin 2019 seçimlerinde servis ettiği seçmen verilerinden hazırlanan sahte kimlikler olabileceği yorumları yapılırken, Haskoloğlu'nun devletin güvenilirliğine saldırdığı için cezalandırılması çağrıları da yapıldı.

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                Haberler Güncel Son dakika: Provokatör İbrahim Haskoloğlu tutuklandı
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