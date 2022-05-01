CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmaları tamamlandı. Proje yakında hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.