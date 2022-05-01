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    • 01.05.2022 22:10
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    CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmam dediği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir” Metro Hattı’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açılacağı müjdesi paylaşıldı.

    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmaları tamamlandı. Proje yakında hizmete açılıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor
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