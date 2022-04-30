Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu! 'Hacklenme' iddiası yalanlandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin, bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde ettiği bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalıştığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir.