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Başkan Recep Tayyip Erdoğan işçilerle yaptığı iftar buluşmasının ardından konuştu.

Dünyamız, salgın dönemiyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla derinleşen bir krizin içinde çırpınırken biz tüm dikkatimizi ve enerjimizi, yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelttik.

Önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine vermezsek asıl felaketi o zaman yaşayacağımızı biliyorduk. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.

HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

Türkiye çalıştıkça, Türkiye ürettikçe, Türkiye bugününe ve geleceğine sahip çıktıkça Allah'ın izniyle hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez, bu ülkeyi zayıf düşüremez. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmekte kararlıyız.

ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN GELİRİMİZDEN VAZGEÇTİK

Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Çalışanlarımıza destek olmak için gelirimizden vazgeçtik.

İstihdama yeni giren kesimleri destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat artırdık.