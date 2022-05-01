Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2022 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 17:02
    ABONE OL

    Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter’in CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı. Kanter, paylaşımında Burns'a dostluğu için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

    İhanet şebekesi FETÖ'cülerin kaçtıkları Batı ülkelerinde mağduriyet temalı paylaşımlarının yanında kirli ilişkileri de dikkat çekiyor.

    Her fırsatta Türkiye'yi karalamak için sıraya giren hainler istihbarat örgütleriyle hareket etmeye devam ediyorlar.

    Üstelik bu ilişkileri gizli tutmak için son dönemde çaba da harcanmıyor.

    CIA DİREKTÖRÜ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
    Öyle ki NBA'de basketbol kariyerini sürdüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, CIA Direktörü William J Burns ile fotoğrafını paylaştı.
        CHP’den 6’lı masaya Aday Kılıçdaroğlu dayatması
        Haberler Güncel Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!
            SON DAKİKA