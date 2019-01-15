İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında flaş iki başvuru yaptı.

Başsavcılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu bilinen Enes Kanter hakkında iade talepnamesi düzenledi ve kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yaptı.

SAVCILIKTAN FLAŞ İKİ TALEP

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iade talepname yazısında, FETÖ anlatıldı. Örgütün 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 250 vatandaşımızın şehit edildiği kanlı darbe girişiminin sorumlusu olduğu kaydedildi.

Enes Kanter'in sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'e methiyeler dizdiğine yer verilen talepnamede, Kanter'in sosyal medyada Fethullah Gülen'i "Hocaefendi"diye andığı, örgütü de "hizmet" olarak nitelediği kaydedildi.

Kanter'in ayrıca örgütün yurtdışı yapılanması çerçevesinde bulunan bazı okullarını ziyaret edip buralardaki toplantılar katıldı, mali destek sağladığı da kaydedildi.

Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen talepnamede, şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için ululslararası sözleşmeler gereği Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Enes Kanter hakkında hazırlanan Kırmızı Bülten formunda da benzer ifadelere yer verildi. Kanter'in terörist başı Gülen için sosyal medyadan yazdığı methiyeler Kırmızı Bülten Formu'nda sıralandı. Bir mesajda Kanter'in terörist başı Fethullah Gülen için, "assanız da kesseniz de öldürseniz de vallahi billahi tallahi ne hocaefendiyi ne de bu hizmeti bırakıyorum" dediği kaydedildi.

Kırmızı Bülten Formu yazısında, Enes Kanter'in örgütün yurtdışı yapılanması kapsamında çeşitli toplantılara katıldığı, örgüte yüklü meblağlarda yardımda bulunduğu kaydedildi. Yazıda Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Başvurular, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalama kararı ve Kırmızı Bülten formunu bakanlığa gönderen savcılık, Kanter hakkında yakalama kararı çıkarılan suçlar kapsamında kırmızı bülten çıkarılması gerektiğini kaydetti. Bakanlık, "silahlı terör örgütü üyeliği" kapsamında İnterpol'e kırmızı bülten başvurusu yapacak.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür. Aksi halde sadece takibe alınır. Kırmızı Bülten, başvuru üzerine merkezi Fransa'da bulunan İnterpol tarafından çıkarılıyor.