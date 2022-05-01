Irak'ın kuzeyine Pençe - Kilit! MSB duyurdu: Terör yuvaları birer birer temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.
İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
Güçlü, Cesur ve Kahraman!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren Kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor.#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/v0m90PcizM