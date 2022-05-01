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    • 01.05.2022 17:36
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    Irak'ın kuzeyine Pençe - Kilit! MSB duyurdu: Terör yuvaları birer birer temizleniyor

    Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaralar birer birer temizleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

    Irak’ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.



    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

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    Haberler Güncel Irak'ın kuzeyine Pençe - Kilit! MSB duyurdu: Terör yuvaları birer birer temizleniyor
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