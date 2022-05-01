6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız

Altılı masanın ayaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son olarak yaptığı çıkışla masayı çatlatmıştı. Babacan, şimdi daha sert bir çıkış yaparak masayı kıran darbeyi indirdi.
"ÖZELLEŞTİRMEYLE İLGİLİ BUGÜN NE SÖYLEYECEK?"
Ali Babacan, partisinin genel merkezinde gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Babacan özelleştirme konusu üzerinden altılı masa ittifakı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Babacan özelleştirme konusu üzerinden, "Altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı özelleştirmeyle ilgili bugün ne söyleyecek? Bugün adayımız şudur diye açıklasak." dedi.
"6'LI MASANIN DESTEK ALMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Bunun üzerine Gürses'in Kılıçdaroğlu'nun kamulaştırma açıklaması anımsatmasıyla sözlerine devam eden Ali Babacan, şunları söyledi: "Meğer ki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Başka genel başkan söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da bambaşka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil"
NE OLMUŞTU?
Millet İttifakı'nda son zamanlarda süren krizlerin ardından ilk büyük çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu.
"KENDİ ADIMIZLA KENDİ LOGOMUZLA" GİRECEĞİZ"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları yazdı "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."
CHP'DEN İTTİFAKIN TEMELİNE DİNAMİT KOYACAK YANIT
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığının altını çizerken, "İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor." diye konuştu.