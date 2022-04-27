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    • 27.04.2022 08:56
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    • 27.04.2022 09:16
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    CHP’li vekiller İmamoğlu ve Yavaş'a “Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin” resti çeken Kılıçdaroğlu'na alkış kuyruğunda

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında “Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin” diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a adeta rest çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ya ben ya hiç’ şeklindeki tehditlerinin ardından milletvekilleri kapıda alkış kuyruğuna girip tarafını belli etti.

    CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na alkış kuyruğunda

    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan yarış, büyük bir krize neden oldu.

    MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIKTA ISRARI KRİZ ÇIKARDI
    Ekrem İmamoğlu'nun geri çekilmesiyle Mansur Yavaş'ın adı adaylık konusunda öne çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısına rağmen Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki çalışmaları, krizin patlak vermesine neden oldu.

    "YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
    Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" dİyerek rakiplerine adeta rest çekti.

    CHP'Lİ VEKİLLER KUYRUKTA
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyen isimlere rest olarak algılandı.

    CHP'li vekiller de Kılıçdaroğlu'nun gözüne girmek için kapıda kuyruğa girdi.

    HEPSİYLE TEK TEK TOKALAŞTI
    CHP'li vekiller, Kemal Kılıçdaroğlu makam arabasına binene kadar alkış tuttu.
        Elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu’na yeni yöntemler
        Haberler Güncel CHP’li vekiller İmamoğlu ve Yavaş'a “Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin” resti çeken Kılıçdaroğlu'na alkış kuyruğunda
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