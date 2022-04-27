CHP’li vekiller İmamoğlu ve Yavaş'a “Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin” resti çeken Kılıçdaroğlu'na alkış kuyruğunda

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan yarış, büyük bir krize neden oldu.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIKTA ISRARI KRİZ ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu'nun geri çekilmesiyle Mansur Yavaş'ın adı adaylık konusunda öne çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısına rağmen Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki çalışmaları, krizin patlak vermesine neden oldu.

"YA BANA KATILIN YA DA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" dİyerek rakiplerine adeta rest çekti.