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    • 01.05.2022 00:57
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    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden rezillik! Ramazan etkinliğinde yarı çıplak kadın dans etti

    Son dakika haberleri... CHP'li isimlerin ve belediyelerin karıştığı rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ramazan etkinliği' adı altında düzenlediği bir organizasyonda skandala imza atıldı. Sosyal medyaya yansıyan etkinlikte Ramazan ayının maneviyatına uygun olmayan bir şekillde yarı çıplak kadının dans ettiği görüldü. Görüntüler tepki çekti.

    takvim.com.tr
    CHP işi Ramazan etkinliği!

    CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ramazan etkinliği' adı altında düzenlediği bir organizasyonda skandala imza atıldı.

    YARI ÇIPLAK KADIN DANS ETTİ
    Sosyal medyaya yansıyan etkinlikte Ramazan ayının maneviyatına uygun olmayan bir şekillde yarı çıplak kadının dans ettiği görüldü.

    Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı gözükürken Muhittin Böcek ismi de yer aldı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
    Sahnede roman havası eşliğinde çıplak kadının dans etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

    Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i sert sözlerle eleştirdi.

    İBB' DE BENZER BİR SKANDALA İMZA ATMIŞTI: "KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE"
    9 Nisan tarihinde de CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB yönetimi benzer bir skandala imza atmıştı.

    İBB'nin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği, Rubato'nun sahne aldığı konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti.
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    Haberler Güncel CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden rezillik! Ramazan etkinliğinde yarı çıplak kadın dans etti
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