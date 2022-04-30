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    • 01.05.2022 01:01
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    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Cudi Dağı'nda koordine edilen 'EREN ABLUKA-5 Operasyonunda' acı haber

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Cudi Dağı'nda koordine edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’ terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan çakıcı yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    ’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’ acı haber

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ''EREN ABLUKA-5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan ÇAKICI yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

    Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan ÇAKICI'nın hastanede tedavisi sürüyor.

    Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

    Başımız sağ olsun.

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    Haberler Güncel Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Cudi Dağı'nda koordine edilen 'EREN ABLUKA-5 Operasyonunda' acı haber
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