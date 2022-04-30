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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez’den dünyaya seslenerek işbirliği mesajı verdi

    Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti. Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldi. Görüşmeleri şöyle değerlendirdi: Seyahatimiz, yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır...

    İşbirliği mesajı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gitti. Önce Kral Abdülaziz'le daha sonra da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. Dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyareti değerlendirdi. Şunları söyledi:



    Tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz. Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Mübarek Ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

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