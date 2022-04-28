Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.04.2022 06:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 06:49
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Umre ziyareti!

    Son dakika haberi! İki günlük resmi ziyaretler için Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı. Erdoğan, Umre ziyareti öncesi Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Umre ziyareti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

    Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.


    Başkan Erdoğan beraberindekilerle birlikte Mescid-i Haram'a Umre ziyareti de gerçekleştirdi.


    BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ
    Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

        UMRENİZ MEBRUR OLSUN
        Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan’da
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Umre ziyareti!
            SON DAKİKA