Türk tarihinin destansı zaferi: Kut'ül Amare! Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi"

Osmanlı birlikleri; Çanakkale, Sarıkamış ve Filistin cephelerine kaydırıldığı için Irak'ta az sayıda asker vardı.

İngiliz ordusu, Bağdat'a giden yoldaki en önemli noktaya, Kut'ül Amare'ye kadar ilerledi.

İNGİLİZ ORDUSU GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

İngiliz ordusu, Bağdat'a 30 kilometre uzaklıktaki Selman-ı Pak bölgesinde taarruza başladı. Başında Üstün Hizmet ve BAHT Nişanları sahibi General Townshend vardı. Ancak İngilizler Türk ordusunu geçemedi, çok sayıda kayıp verdi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Polat, ''Selman-ı Pak'taki Türk zaferi önemli. Türklerin bu ileri harekatı karşısında İngilizlerin bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Kut'a geri çekiliş bundan sonra başlıyor.'' dedi.