Türk tarihinin destansı zaferi: Kut'ül Amare! Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi"

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda cephede çarpıştı.
İngilizlerin hedefinde ise petrol bölgeleri olan Basra ve Bağdat vardı. İngiliz ordusu, Bağdat'ı ele geçirmek için yola çıktı.
Osmanlı birlikleri; Çanakkale, Sarıkamış ve Filistin cephelerine kaydırıldığı için Irak'ta az sayıda asker vardı.
İngiliz ordusu, Bağdat'a giden yoldaki en önemli noktaya, Kut'ül Amare'ye kadar ilerledi.
İNGİLİZ ORDUSU GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI
İngiliz ordusu, Bağdat'a 30 kilometre uzaklıktaki Selman-ı Pak bölgesinde taarruza başladı. Başında Üstün Hizmet ve BAHT Nişanları sahibi General Townshend vardı. Ancak İngilizler Türk ordusunu geçemedi, çok sayıda kayıp verdi.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Polat, ''Selman-ı Pak'taki Türk zaferi önemli. Türklerin bu ileri harekatı karşısında İngilizlerin bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Kut'a geri çekiliş bundan sonra başlıyor.'' dedi.
ABLUKA ALTINA ALINAN İNGİLİZLERİN UMUDU TÜKENDİ
Türk ordusunun başında ise Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa vardı. Kut şehrini kuşatma altına aldı, İngiliz birlikleri artık ablukadaydı. Açlık ve hastalık İngiliz ordusunu esir aldı.
General Townshend'in umudu tükendi. 29 Nisan 1916'da 13'ü general, 481'i subay, 13 bin 300'den fazla İngiliz askeriyle teslim oldu.
İngiliz General Charles Townshend'ın İstanbul'daki esaret görüntüleri İngiliz kamuoyunu sarstı.