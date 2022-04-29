İstanbul'da TÜGVA binasının önüne bomba koyan bombacının bir yıl Irak'ın kuzeyinde Erbil'de yaşadığı ortaya çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na 21 Nisan Perşembe sabahı saat 05.46'da El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakan 27 yaşındaki B.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmasıyla çok kısa sürede yakalandı.
Teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "21 Nisan günü saat 05:46'da İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" diyerek duyurdu.
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Binlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek teröristin açık kimliğini tespit eden İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı.