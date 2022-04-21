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    TÜGVA’ya bombalı saldırıyı bakın nasıl çarpıttılar! CHP’nin yalan organı Sözcü’den skandal haber! Tepki yağıyor: Kimi aklıyorsunuz?

    Bebek katili PKK, Kahraman Türk askerinin operasyonlarıyla sıkışınca şehir merkezlerinde bombalı eylemlere başladı. Bursa’daki servis aracına saldırıdan sonra bugün de Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenlendi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü'nün patlama haberinde kullandığı dil sosyal medyada tepki çekti. Saldırıyı TÜGVA'ya değil de TÜGVA'nın bulunduğu binaya yapılmışcasına haberleştiren Sözcü'ye "Acaba kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?" diye soruldu.

    Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit ettiği kadının peşine düştü.

    TÜGVA BAŞKANI: HEDEF GÖSTERİLDİK
    Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, "Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz soruşturmalarına devam ediyorlar, biz de konuyu takip ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim bu saldırı sadece vakfımıza karşı değil isminde tabelasında Türkiye yazan tüm kurum ve kuruluşlara gençlik yapılarına yapılmış bir eylemdir." dedi.

    CHP'NİN TÜGVA KARŞITI AÇIKLAMALARI
    Enes Eminoğlu'nun açıklamalarının ardından akıllara CHP'nin son günlerde yaptığı TÜGVA karşıtı çıkışlar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bu Meclis'te rüşvet alanın, iş takipçiliği yapanın, TÜGVA'nın hizmetkarlığını yapanlara yer yok." demişti. Öte yandan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat da "TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir" açıklamasında bulunmuştu.
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        Haberler Güncel TÜGVA’ya bombalı saldırıyı bakın nasıl çarpıttılar! CHP’nin yalan organı Sözcü’den skandal haber! Tepki yağıyor: Kimi aklıyorsunuz?
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