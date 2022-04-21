TÜGVA’ya bombalı saldırıyı bakın nasıl çarpıttılar! CHP’nin yalan organı Sözcü’den skandal haber! Tepki yağıyor: Kimi aklıyorsunuz?

TÜGVA BAŞKANI: HEDEF GÖSTERİLDİK

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, "Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz soruşturmalarına devam ediyorlar, biz de konuyu takip ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim bu saldırı sadece vakfımıza karşı değil isminde tabelasında Türkiye yazan tüm kurum ve kuruluşlara gençlik yapılarına yapılmış bir eylemdir." dedi.