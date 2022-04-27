Son dakika: Sancaktepe'de DKP-BÖG terör hücresi çökertildi! 3 terörist ve 5 kg patlayıcı ele geçirildi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde DKP-BÖG terör hücresi çökertildi. Hücre evinde 3 terörist ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcı ele geçirildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması;
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması;
Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 27, 2022
DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi
Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.