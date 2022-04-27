Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2022 00:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 00:49
    ABONE OL

    Son dakika: Sancaktepe'de DKP-BÖG terör hücresi çökertildi! 3 terörist ve 5 kg patlayıcı ele geçirildi

    İstanbul Sancaktepe'de DKP-BÖG terör hücresi çökertildi. Hücre evinde 3 terörist ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcı ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da terör hücresi çökertildi!
    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde DKP-BÖG terör hücresi çökertildi. Hücre evinde 3 terörist ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcı ele geçirildi.

    Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Güncel Son dakika: Sancaktepe'de DKP-BÖG terör hücresi çökertildi! 3 terörist ve 5 kg patlayıcı ele geçirildi
        SON DAKİKA