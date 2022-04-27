Son dakika: Sancaktepe'de DKP-BÖG terör hücresi çökertildi! 3 terörist ve 5 kg patlayıcı ele geçirildi

Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi.



DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi



Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun.