Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki gençlere telefonla seslendi: "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin"

Programları kapsamında Sivas'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programının ardından gençlerin kendisiyle görüşme talebini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Erdoğan, alanda bulunanları selamladı.





Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim bizleri ramazanı şerife kavuşturduğu gibi temennimiz odur ki pazartesi günü de Ramazan Bayramı'yla bizleri müşerref kılsın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah sizlerle ilgili 2023'ü farklı görüyorum. Sivas zaten bu işin evelallah kalesidir. Hepinize, kalbi selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun."

