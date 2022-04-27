Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 09:01
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde olarak ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini dünkü grup toplantısında bir kez daha kanıtlamış oldu. Elektrik faturası ödememe yöntemi de tutmayınca yeni yöntemler aramaya başladığını söyleyen Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kılıçdaroğlu’nu tiye aldı. Barlas, “Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası tiyatrosu geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "4 aydır elektrikleri kesik" dediği ismin borcu nedeniyle 31 Mart 4 Nisan arasında sadece 4 gün elektriklerinin kesik olduğu, eşiyle birlikte yaptığı ziyarette söz konusu evde elektriğin olduğu ortaya çıkmıştı.

    Rezil olmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun yeni oyunları merak edilirken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP Lideri'ni tiye aldı. Barlas, "Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış. Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş" dedi.

    İşte Mehmet Barlas'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    CHP Genel Merkezi'nin bütün projelerinin oluşturulduğu 14. kattan gelen yeni haberler var.

        YENİ YÖNTEMLER ARIYOR
        Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış.
        Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş.
        Bir başka söylentiye göre de eğer nefesini tutmayı başarırsa Yenikapı'dan Üsküdar'a deniz altından gitmeye çalışacakmış.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sıcak hava meyve-sebzeye yaradı
        Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı
            SON DAKİKA