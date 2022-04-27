Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı

YENİ YÖNTEMLER ARIYOR

Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış.

Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş.

Bir başka söylentiye göre de eğer nefesini tutmayı başarırsa Yenikapı'dan Üsküdar'a deniz altından gitmeye çalışacakmış.

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