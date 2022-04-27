Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas elektrik siyaseti tutmayan Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası tiyatrosu geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "4 aydır elektrikleri kesik" dediği ismin borcu nedeniyle 31 Mart 4 Nisan arasında sadece 4 gün elektriklerinin kesik olduğu, eşiyle birlikte yaptığı ziyarette söz konusu evde elektriğin olduğu ortaya çıkmıştı.
Rezil olmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun yeni oyunları merak edilirken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP Lideri'ni tiye aldı. Barlas, "Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış. Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş" dedi.
İşte Mehmet Barlas'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
CHP Genel Merkezi'nin bütün projelerinin oluşturulduğu 14. kattan gelen yeni haberler var.