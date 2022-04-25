Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamada bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı.
DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: İSPAT İSTEMİŞTİNİZ, İŞTE İSPATI"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU, KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?"
Fatih Dönmez, şunları söyledi:
"Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur."
"O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."