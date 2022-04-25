Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamada bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı.