CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' tiyatrosu! "4 aydır elektriği kesik aile" iddiası yalan çıktı

"4 AYDIR ELEKTRİKLERİ KESİK" İDDİSI YALAN ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailenin elektriğinin 4 aydır kesik olmadığı ortaya çıktı.

Güllü Demir'in elektrik borcu sebebiyle 31.03.2022 tarihinde elektriği kesildiği öğrenilirken 05.04.2022'de borcun ödenmesi ile birlikte elektrik verildiği ortaya çıktı.

2 KEZ PANDEMİ VE DOĞAL GAZ YARDIMI ALDI

Öte yandan Güllü Demir'in 2 kez pandemi yardımı Şubat ayında da doğal gaz yardımı aldığı Bu iki başvuru haricinde, ne çocuklarının ihtiyaçları ne de diğer konular için hiçbir şekilde başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Eşinden boşanan ve kızlık soyadı olan 'Demir'i kullanan Gülce Konca'nın öte yandan yaralama tehdit ve intihara teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: KENDİNİZİ YİNE İSTEYEREK VE BİLEREK KARANLIĞA MI GÖMDÜNÜZ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir soru yöneltti.

Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerine yer verdi?