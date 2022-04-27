Başkan Erdoğan'dan STK temsilcileri ile iftar programında önemli açıklamalar.

Türkiye'nin son 20 yılı en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. 3 Kasım 2002 seçimleri ile adeta bir Anadolu ihtilali başlattık.

Herkesi hizmetleriyle hatırlamayı tercih ettik, ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil hak ve hakikat davasıdır.

'OSMAN KAVALA' MESAJI: MALUM ÇEVRELER RAHATSIZ OLDU

Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi ve bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da hakkın egemen olması için bu kararı verdiler.

"(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük."

Detaylar gelecek...