Pençe-Kilit Operayonu terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı! Elebaşı Duran Kalkan tutuştu: "Bizi tümden yok etmek istiyorlar"





"GERİLLA ÜSLENMESİNİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." ifadelerini kullandı.

