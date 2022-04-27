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    • 27.04.2022 20:45
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    • 27.04.2022 20:51
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    Pençe-Kilit Operayonu terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı! Elebaşı Duran Kalkan tutuştu: "Bizi tümden yok etmek istiyorlar"

    TSK'nın başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütü PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Örgüt medyasına açıklamalarda bulunan elebaşı Duran Kalkan, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu. İşte detaylar...

    PKK köşeye sıkıştı! Bizi tümden yok edecekler

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası terör örgütü PKK köşeye sıkıştı.

    Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.



    Örgütün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyen Kalkan, "Bizi tümden yok etmek istiyorlar" dedi.



    "GERİLLA ÜSLENMESİNİ ORTADAN KALDIRACAKLAR"
    Örgüt medyasına konuşan terörist elebaşı, "ZAP Bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurk'dan, Haftanin'e kadar tümden denetim altına alacaklar. Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." ifadelerini kullandı.
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    PKK köşeye sıkıştı! Bizi tümden yok edecekler
    Haberler Güncel Pençe-Kilit Operayonu terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı! Elebaşı Duran Kalkan tutuştu: "Bizi tümden yok etmek istiyorlar"
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