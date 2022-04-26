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    • 26.04.2022 18:19
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    Son dakika: Okullarda maske takılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarından itibaren öğretmen ve öğrenciler maske takmayacağaını açıkladı.

    Okullarda maske takılacak mı? Bakan açıkladı
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Toplantının en önemli gündem maddesi ise bazı yerlerde zorunlu olan maske uygulaması oldu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyurdu.

    MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
    3 yıldır kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, vaka sayısının 1000'in altına düşmesi durumunda sağlık kuruluşlarında ve toplu taşımada da maske zorunluğunun kaldırılacağını ifade etti.

    Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında devam etmesi nedeniyle okullar ve eğitim kurumlarındaki durum merak ediliyordu. Bunun üzerine Bakan Koca'dan kafa karışıklığını ortadan kaldıran bir paylaşım geldi.

    OKULLARDA MASKE MECBURİYETİ KALKTI
    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.

    Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadelerine yer verdi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yarından itibaren öğretmen ve öğrenciler maske takmayacak.

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