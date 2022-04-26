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    • Güncel
    • 26.04.2022 18:21
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    • 26.04.2022 18:31
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    "Türkiye'nin ömrü uzun değil" şeklinde hadsiz bir çıkışa imza atan HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma

    "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki haddini aşan skandal açıklamalara imza atan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı.

    HDP’li Ömer Öcalan hakkında soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı.

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    Edinilen bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

    Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan yürütülüyor.

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    Haberler Güncel "Türkiye'nin ömrü uzun değil" şeklinde hadsiz bir çıkışa imza atan HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma
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