Maske zorunluluğu devam edecek mi? Karantina kuralları kaldırıldı mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2 yıldır zorunlu olan kapalı alanlarda maske kullanımının kaldırıldığını açıklarken; toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise zorunluluğun sürdüğünü duyurdu. Peki yeni dönem nasıl olacak?

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Koronavirüs salgınının ortaya çıkışından bugüne kadar milletimiz ve devletimize verdiğiniz hizmetler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi dünyamızın son 2 yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç her alanı etkileyen topyekün bir krize dönüştü.

TÜRKİYE SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Hayatımızın olağan akışını karşı karşıya olduğumuz duruma göre tekrar düzenlemek zorunda kaldık ve ülkelerin her biri kendi kapasitede ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye girişti.

Koskoca devletlerin havalimanlarında sınır kapılarında maske kapma yarışına girdiklerine şahit olduk. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Maruz kaldığı büyük yükün altında ezilmeyen sağlık alt yapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum.

Tabi bu arada bir de bizim için çok önemli olan bazı hocalarımızı isimlerini de vereceğim onları da ebediyete uğurladık. Merhum Cemil Taşçıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi sınırlanırken biz sadece salgın döneminde şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle 16 binin üzerinde yeni yatağı da bu arada hizmete açtık. salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında asla zaafiyete müsaade etmedik. Vefa grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında olduk.