Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında çarpıcı mesajlar verdi: Fırsatçıya acımayacağız

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi. "Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz" diyen Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın sözde "soykırım" açıklamalarına tepki gösterdi. "Biden'ın önce Ermenilerle olan bu tarihi iyi öğrenmesi lazım" ifadesini kullandı. Ramazan Bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını, öne çekerek Cuma günü ödeneceğini bildiren Erdoğan, yarın (bugün) Putin'le telefonda konuşucağını da belirtti.