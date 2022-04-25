Asılsız Ermeni iddialarına sığınıp soykırım yalanına soyunanlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki! Biden, HDP, Garo Paylan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1915 olaylarına ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından gündeme getirilen Ermeni iddialarının hiçbir hükmü olmadığını belirtti.
Ermeni çetelerin yaptığı katliamların sergiledikleri mezalimin kanıtları hala canlı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' açıklamalasına da sert tepki gösterdi.
Erdoğan, "Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını bu şekilde görüyor, tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden bu tarihi gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye kalkıp da meydan okumasını bizim bağışlamamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
HDP'nin asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunmasına da değinen Erdoğan, HDP'li Garo Paylan'ın soykırım yalanına sığınarak verdiği kanun teklifini 'saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet' olarak yorumladı.
Erdoğan şu sözleri söyledi;
Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesi saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir.
Biz de bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim artık tahammül edemiyor. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP'nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz."