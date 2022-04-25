Asılsız Ermeni iddialarına sığınıp soykırım yalanına soyunanlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki! Biden, HDP, Garo Paylan...





HDP'nin asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunmasına da değinen Erdoğan, HDP'li Garo Paylan'ın soykırım yalanına sığınarak verdiği kanun teklifini 'saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet' olarak yorumladı.



Erdoğan şu sözleri söyledi;



Bu densizliğin, kendi ülkemizin meclisinde milli iradenin tecelligahı olan yüce kurumda sergilenmesi saygısızlığın ötesinde açık bir ihanet olarak görüyoruz. Geçmişte kimi zaman sözlü olarak ortaya konulan bu ihanetin kanun teklifi seviyesine yükseltilmiş olması, ister istemez bu alçakları kimlerin desteklediği sorusunu akıllara getirmektedir.

Biz de bunları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim artık tahammül edemiyor. Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verilmiştir. HDP'nin onları katleden Ermeni çeteciliğinin borazanlığını yapmasının takdirini milletimize bırakıyoruz."