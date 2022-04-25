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    • Güncel
    • 26.04.2022 01:40
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    • 26.04.2022 01:42
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

    Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tehditlere ilişkin açıklama geldi. Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" açıklamasında bulundu.

    Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık

    15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

    Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.



    CHP'li Özgür Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir." ifadeleriyle tehdit savururken CHP'li Aykut Erdoğdu da "Size hesabını sormayanın yüreği kurusun..." şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.



    Tehdit kervanına Sezgin Tanrıkulu da skandal ifadeleriyle dahil oldu.



        MİLLETİN HÜR İRADESİNE HAKARET!
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kullandı.



        İşte İletişim Başkanı Altun'un paylaşımından öne çıkanlar;

        Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.

        Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur.

        Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık.

        Demokrasiyi içselleştirin.
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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
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