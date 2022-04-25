Başkan Erdoğan'dan Yüksek Yargı Temsilcileri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Yargı Temsilcileri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Anayasa Mahkemesi gerek hukuk sistemimizin gerek cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer almaktadır.

Adaletin olmadığı yerde huzur, güvenlik, kalkınma olmaz.

Türkiye özellikle 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendisini ateş çemberi dışında tutmayı başarmıştır.

Yargıda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını yaptık. Adalet sisteminin kalitesinde iyileşmeler oldu. Yargıya güven giderek yükseliyor.

FETÖ'CÜ UNSURLAR TEMİZLENDİ

Adalet sistemimiz FETÖ'cü unsurlardan temizledikçe demokrasimiz güçlendi.

Millete dayatılan mevcut Anayasa pekçok kez revizyona uğramıştır. En köklü değişiklikleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen kaldıramadık. Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor.

Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir.