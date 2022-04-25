Pençe Kilit operasyonu terörün belini kıracak! 2 terörist mağara girişinde kıskıvrak yakalandı!

TERÖRİSTLER ZAP'TA KÖŞEYE SIKIŞTI

Bölgede teröristlerin hareketliliği tespit edilince Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı ve Pençe Kilit operasyonunu başlattı. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki teröristlerin de ensesinde. Mağara ve sığınaklar didik didik aranıyor. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor.

MAĞARADA 2 TERÖRİST YAKALANDI

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı. Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.