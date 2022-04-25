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    • 25.04.2022 12:15
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    • 25.04.2022 12:15
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    Pençe Kilit operasyonu terörün belini kıracak! 2 terörist mağara girişinde kıskıvrak yakalandı!

    Irak'ın kuzeyinde hareket alanı bulamayınca Zap Vadisi'ne yerleşen teröristlere yönelik operasyon başarılı şekilde sürüyor. Komandolar, Kandil'de eğitim verilip bölgeye gönderilen teröristlere Pençe-Kilit operasyonuyla göz açtırmıyor. Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı. Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.

    2 terörist mağara girişinde kıskıvrak yakalandı!

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Avaşin Basyan bölgesinde teröristlere nefes aldırmıyor.

    İki bölgede hareket edemeyecek noktaya gelen teröristler önce kandile çekildi. Özel kamplarda eğitim verildi. Teröristler, Türkiye sınırında saldırı ve sızma girişimlerini gerçekleştirmek Zap Vadisi'ne yöneldi.

    TERÖRİSTLER ZAP'TA KÖŞEYE SIKIŞTI
    Bölgede teröristlerin hareketliliği tespit edilince Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı ve Pençe Kilit operasyonunu başlattı. Komandolar, Zap Vadisi'ndeki teröristlerin de ensesinde. Mağara ve sığınaklar didik didik aranıyor. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor.

    MAĞARADA 2 TERÖRİST YAKALANDI
    Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı. Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.

    Operasyonun başından bu yana 39 mağara ve sığınak bulundu. Teröristlerin saklandığı, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

    KANDİL'DE PANİK HAVASI HAKİM
    Özel eğitim verip gönderdiği teröristlerin Zap Vadisi'nde köşeye sıkışması Kandil'de şok etkisi yarattı. Operasyon sonrası mağaralara saklanmak zorunda kalan teröristler nedeniyle bölücü terör örgütünde panik havası hakim.

    Zap Vadisi'nde başarıyla devam eden operasyondan sonraki adresin ise Kandil olduğu vurgulanıyor.

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    Haberler Güncel Pençe Kilit operasyonu terörün belini kıracak! 2 terörist mağara girişinde kıskıvrak yakalandı!
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