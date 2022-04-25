Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Kandil'e kadar yolu var!

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 54 oldu. Ağır darbe alan teröristlerin, Gare ve Kandil'e doğru geri çekilerek kaçtığı öğrenildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "Birinci safhayı tamamladık. Nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar, bu Kandil ise Kandil, Asos ise Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." dedi.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan "Mavi Vatan 2022" tatbikatını izledi. Türkiye'nin BM, AB, AGİT, NATO, ikili ve diğer anlaşmalar çerçevesinde 19 ülkede askerleri olduğunu söyleyen Bakan Akar dönüş yolunda gazetecilerin Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan hatta yaşanan siyasi ve askeri gelişmelere ilişkini sorunlarını cevapladı.
İşte o cevaplardan öne çıkanlar:
EGE BARIŞ DENİZİ OLSUN
Yunanistan'la diyalog önemsiyoruz.
Hasmane tutum takınmanın yararı yok.
NATO'da müttefikiz.
Aklıselim sahiplerinden makul yaklaşım bekliyoruz.
Gelin görüşelim diyoruz. Mavi Vatan Tatbikat'ı kimseyi hedef almıyor. Bu hassasiyeti ilettik. Tatbikatları hafifletebiliriz bunu söyledik.
Ama Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adadan 16'sını silahlandırmış vaziyette. Bu aleni bir ihlal...
'Bunu konuşmayalım' diyorlar. Niye?
Eğer uluslararası hukuka uyacaksak buradan başlamak lazım. Bu silahlanma gayreti ile Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor.
Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanma gayretinin getireceği mali külfeti de komşu Yunanistan halkının çektiğini görmek lazım.