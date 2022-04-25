Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Kandil'e kadar yolu var!





SURİYE VE ABD İLE İLİŞKİLER

Biz, PKK eşittir YPG diyoruz. YPG'nin PKK'dan farklı olduğunu söylemek bizim aklımızla alay etmek anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi.

TIR'larla tonlarca yardım gitti teröristlere.

Bunlar müttefiklik ruhuna uymuyor, olacak şey değil. O nedenle biz de diyoruz ki, S-400, F-35 bunlar bir şekilde çözülür ama Türkiye ve ABD arasındaki en önemli problem YPG'nin terörist olduğunun kabul edilmemesi.

BİRİNCİ AŞAMAYI TAMAMLADIK

Pençe-Kilit operasyonu bizim, terörü kaynağında yok etme faaliyetimizin bir parçası bu. Yapılan operasyonla birinci safhayı tamamladık. Fakat bizim nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar, bu Kandil ise Kandil, Asos ise Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.