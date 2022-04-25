Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını kilitleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni'ne ait Taktik Komuta Yeri'ne gitti.
Pençe Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Zap'a sadece 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde sahadaki son duruma ilişkin brifing alan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
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Mehmetçik'in bugüne kadar önemli işler gerçekleştirdiğini aktaran Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle harekatımızı başarıyla sonuçlandıracağız" dedi.