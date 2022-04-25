Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla hudut hattını kilitleyeceğiz

"TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ VAR"

Operasyonda ilk safhanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Akar, "Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçik'in nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Terör örgütünde bir çöküş var. Bununla alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Akar, terör örgütü PKK ve YPG'nin birbirinden farkının olmadığını belirterek, "Bunlara içeriden ve dışarıdan kim destek verirse versin bu beyhude bir gayrettir. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalıdır. Teröristler, Mehmetçiğin şefkatli, yargının adaletli ellerine teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını anlamalıdır. İnşallah bundan önceki terör hedeflerinin olduğu gibi bundan sonraki terör hedeflerinin de sonunu getireceğiz" dedi.