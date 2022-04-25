HDP'den CHP'ye "sözde soykırım" tepkisi! 6+1'li masanın sonu yakın...

ÖZTRAK'IN AÇIKLAMASI HDP'Yİ KIZDIRDI

Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Öztrak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır." ifadelerini kullandı.