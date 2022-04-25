HDP'den CHP'ye "sözde soykırım" tepkisi! 6+1'li masanın sonu yakın...

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi siyasetin gündeminden düşmüyor. Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı, CHP'den cılız bir ses yükseldi.
ÖZTRAK'IN AÇIKLAMASI HDP'Yİ KIZDIRDI
Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Öztrak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır." ifadelerini kullandı.
"KİMİNLE HELALLEŞECEKSİNİZ?"
Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı. Günay, "Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder.