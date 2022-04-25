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    • Güncel
    • 25.04.2022 12:41
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    • 25.04.2022 12:49
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    HDP'den CHP'ye "sözde soykırım" tepkisi! 6+1'li masanın sonu yakın...

    CHP'nin seçim müttefiki HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine gelen tepkiler gündemdeki yerini korurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözde Ermeni soykırımı konusunda 'Herkes kendi işine baksın' açıklaması HDP'yi rahatsız etti. Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlatarak, "Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" dedi.

    HDP’den CHP’ye sözde soykırım tepkisi

    HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi siyasetin gündeminden düşmüyor. Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı, CHP'den cılız bir ses yükseldi.

    ÖZTRAK'IN AÇIKLAMASI HDP'Yİ KIZDIRDI
    Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Öztrak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır." ifadelerini kullandı.

    "KİMİNLE HELALLEŞECEKSİNİZ?"
    Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı. Günay, "Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder.

        Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" dedi.

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        Haberler Güncel HDP'den CHP'ye "sözde soykırım" tepkisi! 6+1'li masanın sonu yakın...
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