İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi

Terörün siyasi ayağı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek'ten 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.