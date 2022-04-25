İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi





Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile cumhuriyet savcısı, karara itiraz ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına atıfta bulundu. Sanığın eyleminin bütün halinde 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme' suçunu oluşturduğu sabit görüldüğünden ayrıca var olan veya varsayılan 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi.