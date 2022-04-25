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    • 25.04.2022 16:06
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    Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?

    Bursa uçak kazası hakkında aramalar hız kazandı. Bursa'da Yunuseli Havaalanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde tek motorlu uçak düşerek yanmaya başladı. Uçağın düştüğü yer yerleşim yerlerinin arası. Peki, Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?

    takvim.com.tr
    Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü?

    Bursa son dakika uçak kazası hakkında aramalar hız kazandı. Uçağın düştüğü yer yerleşim yerlerinin arası. Peki, Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?

    Bursa'dan öğleden sonra acı bir haber geldi.

    Tek motorlu uçak, Yunuseli Havaalanı'na inmeye çalışırken Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.

    Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.

    Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy "Mahallemizin en kalabalık olduğu sokağa eğitim uçaklarından biri düştü. Uçağın içinde iki kişilermiş. Uçaktaki iki kişi de öldü. Mahallemizde can kaybı yok." dedi. Kaza esnasında 5 araç ve 2 ev hasar gördü. Araçlardan 3'ü tamamen yandı.

        BÖLGEYE KURTARMA HELİKPOPTERİ SEVK EDİLDİ
        Uçağın düşmesinin ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi.

        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

        Hayatlarını kaybeden pilotların isimleri ise Furkan Ökten ve Murat Avşar olarak açıklandı.

        PLANÖR UÇAK NEDİR?

        Planör, (Fransızca: Planeur, süzülerek uçmak) üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava taşıtı. Bazı planörlerin motorlu modelleri de vardır.

        Kokpiti tek veya çift kişilik olabilir. Vinç sistemiyle, bir uçağın çekmesiyle veya bazı planörlerin kendi sahip olduğu sadece kalkış için kullanılan motorları ile havalanırlar. Belli bir yükseklikte çekici ile bağlantısını koparıp atmosferdeki hava akımlarından yararlanarak uçabilirler. Özellikle düzenlenen yarışmalarda amaç, en kısa zamanda en uzun yolu katetmektir.

        Günümüzde kullanılmakta olan planörler kontraplak ve fiberglas gibi çok hafif malzemelerden yapılmaktadır. Dar gövdesi planörün havayı kolayca yarmasını sağlar, kanatları ise kaldırma kuvvetinden daha fazla faydalanabilmek için ince ve uzun olarak tasarlanmıştır. Planörün motoru olmadığından kanat şekilleri havada kalmasına yardım etmelidir.
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        Haberler Güncel Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?
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