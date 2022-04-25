Bursa son dakika uçak kazası hakkında aramalar hız kazandı. Uçağın düştüğü yer yerleşim yerlerinin arası. Peki, Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?
Bursa'dan öğleden sonra acı bir haber geldi.
Tek motorlu uçak, Yunuseli Havaalanı'na inmeye çalışırken Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.
Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy "Mahallemizin en kalabalık olduğu sokağa eğitim uçaklarından biri düştü. Uçağın içinde iki kişilermiş. Uçaktaki iki kişi de öldü. Mahallemizde can kaybı yok." dedi. Kaza esnasında 5 araç ve 2 ev hasar gördü. Araçlardan 3'ü tamamen yandı.