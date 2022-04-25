Bursa uçak kazası son dakika nerede oldu, hangi mahalleye düştü? 25 Nisan Bursa Yunuseli Havaalanı uçak kazası ölü, yaralı var mı? Planör uçak nedir, özellikleri ne?

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Hayatlarını kaybeden pilotların isimleri ise Furkan Ökten ve Murat Avşar olarak açıklandı.

PLANÖR UÇAK NEDİR?

Planör, (Fransızca: Planeur, süzülerek uçmak) üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava taşıtı. Bazı planörlerin motorlu modelleri de vardır.

Kokpiti tek veya çift kişilik olabilir. Vinç sistemiyle, bir uçağın çekmesiyle veya bazı planörlerin kendi sahip olduğu sadece kalkış için kullanılan motorları ile havalanırlar. Belli bir yükseklikte çekici ile bağlantısını koparıp atmosferdeki hava akımlarından yararlanarak uçabilirler. Özellikle düzenlenen yarışmalarda amaç, en kısa zamanda en uzun yolu katetmektir.

Günümüzde kullanılmakta olan planörler kontraplak ve fiberglas gibi çok hafif malzemelerden yapılmaktadır. Dar gövdesi planörün havayı kolayca yarmasını sağlar, kanatları ise kaldırma kuvvetinden daha fazla faydalanabilmek için ince ve uzun olarak tasarlanmıştır. Planörün motoru olmadığından kanat şekilleri havada kalmasına yardım etmelidir.