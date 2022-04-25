Bursa'da düşen uçakta ölen öğrenci pilot Furkan Ökten ve Murat Avşar kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!

Bursa'da yerleşim yerlerinin olduğu noktaya düşen tek motorlu araçta bulunun iki kişinin öldüğü açıklandı. Son dakika haberinin ardından ölen Furkan Ökten ve Murat Avşar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Bursa'da düşen uçakta ölen öğrenci pilot Furkan Ökten ve Murat Avşar kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
FURKAN ÖKTEN VE MURAT AVŞAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerini kullandı. Hayatlarını kaybeden pilotların isimleri ise Furkan Ökten ve Murat Avşar olarak açıklandı. Ökten ve Avşar hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
İşte uçak kazası yaşanan bölgeden son dakika gelişmeler ve sıcak görüntüler...
Tek motorlu uçak, Yunuseli Havaalanı'na inmeye çalışırken Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ MUHTARI: UÇAKTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy "Mahallemizin en kalabalık olduğu sokağa eğitim uçaklarından biri düştü. Uçağın içinde iki kişilermiş. Uçaktaki iki kişi de öldü. Mahallemizde can kaybı yok." dedi.
Kaza esnasında 5 araç ve 2 ev hasar gördü. Araçlardan 3'ü tamamen yandı.
BÖLGEYE KURTARMA HELİKPOPTERİ SEVK EDİLDİ
Uçağın düşmesinin ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi.