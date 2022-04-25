Bursa'da düşen uçakta ölen öğrenci pilot Furkan Ökten ve Murat Avşar kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? SİVİL EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!

FURKAN ÖKTEN VE MURAT AVŞAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerini kullandı. Hayatlarını kaybeden pilotların isimleri ise Furkan Ökten ve Murat Avşar olarak açıklandı. Ökten ve Avşar hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

İşte uçak kazası yaşanan bölgeden son dakika gelişmeler ve sıcak görüntüler...

Tek motorlu uçak, Yunuseli Havaalanı'na inmeye çalışırken Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.

Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.