Başsavcılık İranlı rejim muhaliflerini kaçıran Sanjari’nin gündeme getirdiği ‘Başkan’ lakaplı üst düzey jandarma subayının peşine düştü

MİT'in ağına takılan İranlı casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianameye, İranlı muhalifleri Türkiye'den İran'a kaçıran casusluk şebekesinin üyelerinden Morteza Soltan Sanjari'nin verdiği ifade damga vurdu.
İddianameye göre, İran'a kaçırılması planlanan eski eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei için hem HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz hem de By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın ekibiyle anlaşıldı.
Sanjari verdiği ifadede, üçüncü bir planlarının daha olduğunu öne sürdü. Sabah'ın haberine göre Rezaei'nin kaçırılması için Yalova'da Jandarma'da görevli olduğunu bildiği üst düzey bir subayla görüştüklerini iddia etti.
"YARIN BENİM VİLLAMA GELİN KONUŞALIM"
Sanjari ifadesinde, İran istihbaratının Türkiye'deki finans işlemlerini gerçekleştiren emekli asker Hüdaiverdi Çıtak isimli şüphelinin bu görüşmede kilit rol oynadığını söyledi.