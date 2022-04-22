HDP'li Garo Paylan'dan skandal! TBMM'ye sözde Ermeni soykırımı teklifi...

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı konumunda bulunan HDP her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan yaklaşırken 1915'teki sözde Ermeni soykırımına ilişkin yalan propagandası ve algı operasyonlarına devam ediyor.

HDP sözde Ermeni soykırımı yalanı meşrulaştırmak için skandal bir harekete daha imza attı.

HDP 1915 olaylarına destek vererek 'soykırım' olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'DAN SÖZDE SOYKIRIM TEKLİFİ

HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL BİLDİRİYE İMZA ATMIŞLARDI

HDP geçtiğimiz yıl da bir skandala imza atarak sözde soykırım bildirisi yayımlamıştı. HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yayınlanan skandal bildiride, Türkiye'ye yönelik alçak ifadeler kullanılmış, sözde soykırımın tanınması çağrısında bulunulmuştu.

CHP VE İP SESSİZ KALMIŞTI

İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu skandal açıklamalarına yönelik bir açıklamada bulunmazken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de bildiriye sessiz kalmıştı. CHP ile İYİ Parti'nin ittifak ortağının alçakça Türkiye'yi suçlayan bildirisine karşı kınama açıklaması yapmamasıyla ilgili sosyal medyada tepki gösterilmişti.

CHP ve İYİ Partili isimlerin Garo Paylan'ın skandalı karşısında tepki verip vermeyecekleri ise merak konusu oldu.