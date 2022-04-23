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    • Güncel
    • 23.04.2022 20:37
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    • 23.04.2022 20:43
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    Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi!

    Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi. Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların sürdüğü öğrenildi.

    Terör inleri imha edildi

    Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu ile büyük bir darbe vurulurken yurt içindeki operasyonlar da devam ediyor.

    Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

    5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
    Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.

    Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 pil bloku, küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Güvenlik güçleri malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

    Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi!
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